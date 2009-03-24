Користувачі МТС можуть дивитися телеканал новин “24” он-лайн.

Відтепер усі користувачі WAP-порталів МТС та “Джинс” можуть дивитися телевізійний канал новин “24” в он-лайн режимі. Абоненти мобільного оператора “МТС- Україна” отримали можливість у будь-який зручний для себе час дізнаватися про останні події в країні та світі, переглядаючи інформаційні сюжети.Роман Андрейко (генеральний директор телеканалу новин “24”): “Кількість сервісів, які забезпечує сьогодні мобільний оператор МТС є дуже великою. Новим сервісом є мобільне телебачення, а оскільки телеканал новин “24” сказав: “Дивись коли зручно”, тому на практиці з нашими партнерами ми реалізували цей проект”.У компанії “МТС-Україна” кажуть: телевізійні новини через мобільний телефон можна переглядати будь-де. Навіть там, де немає покриття теле- або радіомереж.Анастасія Литвин (керівник групи контент-послуг компанії “МТС-Україна”): “Для того, щоб активувати послугу потрібно пріпейдним абонентам подзвонити в колл-центр, а постпейдним - відправити sms на короткий номер, після цього послуга буде активована і потрібно буде тільки набудувати телефон абонента”.Зауважимо, вартість GPRS доступу до сервісу “online tv” безпосередньо при перегляді відео складає 2 грн. 75 коп. за 1 МБ. Фахівці запевняють - ця послуга вже найближчим часом стане надзвичайно популярною, особливо у ділових людей, які завжди хочуть бути в курсі найважливіших новин.