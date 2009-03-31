Мобільне телебачення - вже реальність в Україні.

Проект трансляції новин на iPhone, який телеканал "24" запустив минулого року, має щораз більше прихильників. Власники смартфонів можуть дізнаватись про останні новини будь-де в зручний для себе час.Роман Андрейко (генеральний директор телеканалу новин "24"): "Вперше на території України і взагалі східної Європи наш телеканал новин "24" запустив справжнє мобільне телебачення. Тепер всі власники iPhone компанії Apple можуть переглядати в будь-якому місці, де їм це зручно. Не тільки новини, а й економічні огляди, спортивні новини, пізнавальні програми. Більше того, в нас запроваджено так званий сервіс "video on demand", "відео на запит", тому переглядати все підряд не обов'язково, можна вибрати тільки ті сюжети, які найбільше зацікавили нашого глядача".Усе більше людей переглядають новини та отримують інформацію не вдома. Час на новини є, скажімо, у автомобільних корках або ж у залах очікування аеропортів. iPhone став першим телефоном, який пропонує таку можливість. Щоб отримати доступ до новин і програм телеканалу у будь-який зручний для себе час , необхідно лише, користуючись простою інструкцією на сайті телеканалу "24", завантажити сервіс на свій стільниковий пристрій.Послугу розробили і впровадили спільно з компанією iLand, авторизованим дилером Apple в Україні. Канал "24" не обмежився своїм досягненням і знову випередив всіх: сервіс став першим українським додатком, який потрапив на App Store.App Store є підрозділом безкоштовної програми для програвання аудіо - та відеофайлів, а також онлайнового супермаркету розваг iTunes. Він дозволяє власникам мобільних телефонів iPhone та плеєрів iPod Touch купувати різноманітні додатки від Apple. Вітрини App Store, поява якого супроводжувала вихід на ринок популярного телефону минулого літа, відкриті й для продукції розробників з усього світу.Український ж програмний продукт, який дозволяє переглядати новини телевізійного каналу "24" на iPhone, нещодавно офіційно визнано спеціалістами компанії Apple і включено до App Store. Зараз він гордо входить до п'ятірки найпопулярніших серед безкоштовного контенту. Лише за перший день перебування сервісу News Channel 24 на вітрині онлайн - магазину, його встановили понад 360 користувачів.Але й це ще не все: тепер власники інших мобільних пристроїв на системах SymbianOS або Windows Mobile, тобто, фактично, будь-яких існуючих на сьогодні смартфонів чи комунікаторів, можуть переглядати новини каналу "24" в текстовому форматі. А незабаром стане доступною можливість отримувати відеосюжети на запит. Усі необхідні інструкції щодо встановлення послуги можна одержати на сайті каналу.