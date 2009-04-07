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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мобільний реєстр

22:06, 7 квітня 2009 378

Купуєш мобільний - поцікався його родоводом.

Восени в Україні наберуть чинності нові правила реєстрації мобільних телефонів - все задля впорядкування ввезення апаратів з-за кордону та запобігання їх викраденню. Уже до 30 травня оператори мобільного зв'язку повинні подати до Українського державного центру радіочастот виробничі коди - так звані ІМЕІ усіх телефонів своїх абонентів, а заодно повідомити своїх абонентів, у разі, якщо їх телефон нелегальний. Якщо ваш телефон не потрапив до жодного списку - до 30 червня маєте час зареєструвати свій ІМЕІ, написавши відповідну заяву до Українського державного центру радіочастот. Заявлені коди зберуть у загальнонаціональну базу даних - потім відсіють з них внесені до чорного списку міліцією - тож крадені телефони, якщо їх господарі не полінувалися написати відповідну заяву у міліцію, перестануть працювати. Володимир Кіріченко (заступник начальника Державного центру радіочастот): "Тому не поспішайте викинути упаковку мобільного телефону, поки в записник ви не переписали на всяк випадок код ІМЕІ. Повідомляєте код ІМЕІ, він заноситься в чорний список і його безумовно не підключають взагалі, жоден оператор. Тому проблема відпадає сама собою." Перевірити ІМЕІ код телефону просто - по перше - він зазначений на акумуляторі телефону, по друге - цей код можна вивести на екран набравши комбінацію - зірочка-решітка-нуль-шість-решітка. На екрані замість довільного набору цифр ви побачите лише одиниці чи нулі - найімовірніше цей телефон - був нелегально ввезений до України і не розмитнений. Купуючи новий апарат варто перепитати у продавця, чи заніс він його код ІМЕІ до новоствореної бази. Оператори мобільного зв'язку готові до таких кроків і попереджають - підробити код ІМЕІ неможливо. До того ж він є своєрідною гарантією якості та безпеки апарата. Тансу Єен (головний виконавчий директор компанії-оператора мобільного зв'язку): "Цей крок однозначно убезпечить користувачів таких телефонів від мобілок низької якості, я б навіть сказав фальшивок. Які іноді шкідливі для здоров'я абонентів." Якщо до 1 жовтня цього року власники не подбають про реєстрацію свого телефону, їх обслуговування буде припинено - і увімкнути такий мобільний в Україні не вдасться ніколи. 
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 7 квітня 2009
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