Модернізація армії

Москва, схоже, взялася першою і на свій манер заповнити нову сторінку у стосунках Росія-НАТО.

Заледве налагодивши відносини з Альянсом, керівництво Кремля оголосило про масштабне переозброєння національної армії. Йдеться в першу чергу про модернізацію ядерного потенціалу збройних сил Росії. Про це на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони заявив глава Російської Федерації Дмітрій Мєдвєдєв.Дмітрій Мєдвєдєв (президент РФ): "Перше завдання - це підвищення боєздатності військ. Передусім за рахунок стратегічних ядерних сил. Вони повинні гарантовано виконувати усі поставлені завдання щодо забезпечення військової безпеки нашої держави."Так, вже до кінця цього року - після закінчення терміну дії Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь - Росія поставить на бойове чергування полк новітніх стратегічних ракет. Російський керманич занепокоєний розширенням військової інфраструктури НАТО поблизу російських кордонів. Ще одним фактором, який штовхнув керівництво у Кремлі на такий крок став серпневий конфлікт на Кавказі, який, як з'ясувалося, виявив чимало недоліків у російських збройних силах.Анатолій Сердюков (міністр оборони РФ): "Безпосередньою загрозою національним інтересам і військовій безпеці Російської Федерації став напад Грузії на Південну Осетію."Минулого тижня постійний представник Росії в НАТО висловив побоювання стосовно можливого розширення Північноатлантичного альянсу за межі своєї традиційної територіальної відповідальності. Дмітрій Рогозін назвав це не інакше, як викликом Москві. 5 березня, як відомо, міністри закордонних справ країн-членів НАТО офіційно оголосили про відновлення відносини військового блоку з Росією. Рогозін з цієї нагоди наголосив, що відтепер Москва контактуватиме з Альянсом на своїх власних умовах.