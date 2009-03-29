Оновлення української ГТС - найдешевший для Європи варіант.

Європейський союз не бачить альтернативи українській газотранспортній системі - заявив уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. За його словами, європейська влада розуміє, що оновлення вітчизняної ГТС - найбільш привабливий з точки зору капіталовкладень проект, реалізація якого гарантуватиме безперебійне постачання азійського газу до старого світу.Богдан Соколовський (уповноважений ПУ з питань міжнародної енергетичної безпеки): “Без сумніву, Європа прагматична в умовах фінансово-економічної кризи. І тому потенційні проекти, як Північний і Південний потоки, вимагатимуть у 3, 4, а то і 5 разів більших капіталовкладень, аніж кошти, які необхідні для модернізації української ГТС”.Зауважимо, на переконання експерта, модернізація української ГТС європейським коштом - про яку Україна та ЄС домовилися у понеділок - буде вигідна і головному постачальнику блакитного палива - російському “Газпрому”. Останній заявляв, що під час транзиту газу українськими трубами втрачає близько 1 млрд. кубометрів палива щорічно. Модернізація ГТС вирішить цю проблему, і дозволить російській монополії економити кількасот мільйонів доларів на рік - підрахували аналітики.