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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модернізовані тролейбуси

21:57, 16 квітня 2009 294

Відтепер частина столичних тролейбусів оснащена відеокамерами.

Відтепер у столичних тролейбусах вестимуть відеонагляд, а старі компостери замінять на електронні.Микола Гузенко (заступник головного інженера КП "Київпастранс"): “Електронний компостер призначений для компостування абонементних талонів разового використання. При компостуванні відбиває час, номер маршруту, і дату компостування, крім цього коли буде в Києві впроваджуватись соціальна карточка, він дозволяє зчитувати і соціальну карточку киянина”.Система GPRS навігації дозволяє в онлайн режимі відстежувати пересування тролейбусів маршрутом та відхилення від розкладу руху. Якщо ж виникне надзвичайна ситуація, водій, натиснувши відповідну кнопку, зможе зв’язатися з диспетчером, викликати міліцію або швидку допомогу. Нові тролейбуси вже курсують вулицями столиці та водії ще й досі не повністю ознайомлені з сучасним обладнанням.Олександр Гробаренко (водій тролейбуса): “З GPRS , це ще в тестовому режимі то ще ні, ну компостера електронні ще ні.Як думаєте не буде заважати в дорозі? Та мабуть буде. треба буде відривати руки від руля, щоб зателефонувати”.Таким обладнанням весь комунальний транспорт у Києві забезпечать до кінця літа. На проект піде більше 8 мільйонів гривень.Денис Басс (перший заступник голови КМДА): “Він дозволить нам впровадити соціальну карту, зараз всі пільговики користуються різними посвідченнями, які часто продаються нелегально, підробляються і кількість пільговиків порахувати дуже складно. Тому така система дозволить врахувати кожного з них, і ми зможемо до бюджету повернути компенсації як мінімум 200 млн. грн. в рік”.Наразі новим обладнанням оснащені лише 10 тролейбусів на двох маршрутах та всі комунальні автобуси.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 квітня 2009
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