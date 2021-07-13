Тому, коли ви в інтернеті шукаєте модні міжкімнатні двері в Києві, враховуйте той факт, що вам доведеться користуватися цією моделлю як мінімум 5-7 років.

Сучасні тренди поступово відходять від набридлого всім мінімалізму і монохромності. Сьогодні біло-сірі інтер'єри більше не надихають. Природні насичені кольори, текстурні матеріали, оригінальні поєднання – все це робить інтер'єр живим і динамічним. Якщо саме зараз ви робите ремонт і не знаєте, які купити в Києві міжкімнатні двері, наш огляд трендових новинок допоможе вам підібрати відповідну модель.

Стильні міжкімнатні двері: 7 актуальних моделей

Вивчивши популярні види дверей, вам буде легше зробити правильний вибір:

Міжкімнатні двері під фарбування – одна з найбільш універсальних і практичних моделей. Її перевага полягає в тому, що ви вибираєте гладке, фрезероване або зі скляними вставками полотно і можете пофарбувати весь дверний блок, включаючи коробку, в будь-який відтінок за класифікатором RAL і WCP. Ваші двері можуть поєднуватися зі стінами і підлогою, бути світлими або темними.

– одна з найбільш універсальних і практичних моделей. Її перевага полягає в тому, що ви вибираєте гладке, фрезероване або зі скляними вставками полотно і можете пофарбувати весь дверний блок, включаючи коробку, в будь-який відтінок за класифікатором RAL і WCP. Ваші двері можуть поєднуватися зі стінами і підлогою, бути світлими або темними. Двері з обробкою шпоною – яскравий і ефектний елемент будь-якого інтер'єру. Шпон – це тонкий дерев'яний зріз, який зберігає красу і текстуру дерева. Листи шпону додатково фарбують і тонують, щоб отримати бажаний відтінок. Шпоновані полотна зовні нічим не відрізняються від виробів з масиву і привносять в інтер'єр нотки краси і презентабельності.

– яскравий і ефектний елемент будь-якого інтер'єру. Шпон – це тонкий дерев'яний зріз, який зберігає красу і текстуру дерева. Листи шпону додатково фарбують і тонують, щоб отримати бажаний відтінок. Шпоновані полотна зовні нічим не відрізняються від виробів з масиву і привносять в інтер'єр нотки краси і презентабельності. Скляні двері – чудове доповнення інтер'єру в стилі модерн, Hi Tech, лофт. Вироби зі скляним полотном дозволяють оригінально зонувати простір, додати в нього легкості і світла. Сьогодні популярні моделі з тонованим матовим склом, з дзеркалом, а також з геометричними малюнками.

– чудове доповнення інтер'єру в стилі модерн, Hi Tech, лофт. Вироби зі скляним полотном дозволяють оригінально зонувати простір, додати в нього легкості і світла. Сьогодні популярні моделі з тонованим матовим склом, з дзеркалом, а також з геометричними малюнками. Приховані двері – зручність і комфорт, краса і стиль! Залежно від обробки дверей прихованого монтажу можуть стати стильним дизайнерським акцентом чи навпаки перетворитися в невидиме полотно. Якщо потрібно приховати вхід в гардеробну, побутове приміщення або санвузол – двері-невидимки з фарбуванням під колір стін стануть незамінними.

– зручність і комфорт, краса і стиль! Залежно від обробки дверей прихованого монтажу можуть стати стильним дизайнерським акцентом чи навпаки перетворитися в невидиме полотно. Якщо потрібно приховати вхід в гардеробну, побутове приміщення або санвузол – двері-невидимки з фарбуванням під колір стін стануть незамінними. Розсувні двері визнані найпопулярнішим варіантом для компактних квартир. Для відкриття полотна не потрібно зайве місце, оскільки двері ковзають уздовж стіни або заїжджають в нішу.

визнані найпопулярнішим варіантом для компактних квартир. Для відкриття полотна не потрібно зайве місце, оскільки двері ковзають уздовж стіни або заїжджають в нішу. Білі двері – додають інтер'єру гармонії, чистоти і легкості. Вони здатні розмежовувати простір кімнат, але при цьому не порушувати стилістичну цілісність інтер'єру.

– додають інтер'єру гармонії, чистоти і легкості. Вони здатні розмежовувати простір кімнат, але при цьому не порушувати стилістичну цілісність інтер'єру. Глянцеві полотна привертають до себе увагу, оскільки неможливо не захоплюватися красою натурального або штучного світла, що відбивається на гладкій поверхні. Глянцеві вироби в молочних, кремових, шоколадних відтінках виглядають особливо вишукано.

При виборі міжкімнатних дверей в Києві слід звертати увагу не тільки на дизайн дверного блоку, але й на його інженерні характеристики. У салонах "Центр Дверей" представлені популярні і стильні моделі з якісних і міцних матеріалів. Такі двері не тільки прикрасять вашу квартиру або будинок, але і прослужать багато років, не втрачаючи свого функціоналу.