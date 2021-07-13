Тому, коли ви в інтернеті шукаєте модні міжкімнатні двері в Києві, враховуйте той факт, що вам доведеться користуватися цією моделлю як мінімум 5-7 років.
Сучасні тренди поступово відходять від набридлого всім мінімалізму і монохромності. Сьогодні біло-сірі інтер'єри більше не надихають. Природні насичені кольори, текстурні матеріали, оригінальні поєднання – все це робить інтер'єр живим і динамічним. Якщо саме зараз ви робите ремонт і не знаєте, які купити в Києві міжкімнатні двері, наш огляд трендових новинок допоможе вам підібрати відповідну модель.
Стильні міжкімнатні двері: 7 актуальних моделей
Вивчивши популярні види дверей, вам буде легше зробити правильний вибір:
- Міжкімнатні двері під фарбування – одна з найбільш універсальних і практичних моделей. Її перевага полягає в тому, що ви вибираєте гладке, фрезероване або зі скляними вставками полотно і можете пофарбувати весь дверний блок, включаючи коробку, в будь-який відтінок за класифікатором RAL і WCP. Ваші двері можуть поєднуватися зі стінами і підлогою, бути світлими або темними.
- Двері з обробкою шпоною – яскравий і ефектний елемент будь-якого інтер'єру. Шпон – це тонкий дерев'яний зріз, який зберігає красу і текстуру дерева. Листи шпону додатково фарбують і тонують, щоб отримати бажаний відтінок. Шпоновані полотна зовні нічим не відрізняються від виробів з масиву і привносять в інтер'єр нотки краси і презентабельності.
- Скляні двері – чудове доповнення інтер'єру в стилі модерн, Hi Tech, лофт. Вироби зі скляним полотном дозволяють оригінально зонувати простір, додати в нього легкості і світла. Сьогодні популярні моделі з тонованим матовим склом, з дзеркалом, а також з геометричними малюнками.
- Приховані двері – зручність і комфорт, краса і стиль! Залежно від обробки дверей прихованого монтажу можуть стати стильним дизайнерським акцентом чи навпаки перетворитися в невидиме полотно. Якщо потрібно приховати вхід в гардеробну, побутове приміщення або санвузол – двері-невидимки з фарбуванням під колір стін стануть незамінними.
- Розсувні двері визнані найпопулярнішим варіантом для компактних квартир. Для відкриття полотна не потрібно зайве місце, оскільки двері ковзають уздовж стіни або заїжджають в нішу.
- Білі двері – додають інтер'єру гармонії, чистоти і легкості. Вони здатні розмежовувати простір кімнат, але при цьому не порушувати стилістичну цілісність інтер'єру.
- Глянцеві полотна привертають до себе увагу, оскільки неможливо не захоплюватися красою натурального або штучного світла, що відбивається на гладкій поверхні. Глянцеві вироби в молочних, кремових, шоколадних відтінках виглядають особливо вишукано.
При виборі міжкімнатних дверей в Києві слід звертати увагу не тільки на дизайн дверного блоку, але й на його інженерні характеристики. У салонах "Центр Дверей" представлені популярні і стильні моделі з якісних і міцних матеріалів. Такі двері не тільки прикрасять вашу квартиру або будинок, але і прослужать багато років, не втрачаючи свого функціоналу.