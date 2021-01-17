Після провалу захоплення найбільшого в країні ринку сільськогосподарської продукції "Столичний" рейдери вирішили по частинах відібрати у чинної адміністрації об'єкти нерухомості, зокрема, павільйон "Овочі-фрукти".

Як нагадує "Обозреватель", після проведення аудиту підприємства і зміни керівництва ринку, його міноритарний акціонер і власниця великої будівельної компанії StolitsaGrouр Влада Молчанова та її партнер Раймонд Туменас спробували довести до банкрутства підприємства і влаштовували рейдерські атаки на нього.

Новій адміністрації "Столичного" вдалося відбитися від частини позовів, отримати кілька переконливих перемог в судах, виправити за допомогою комісії при Мін'юсті незаконно внесені до державного реєстру прав власності зміни й домогтися судової заборони на будь-які "стягнення" і реєстраційні дії щодо ринку до завершення розгляду справ по суті.

Таке забезпечення позову 23 грудня 2020 року було прийняте Господарським судом Києва щодо побудованої на території ринку ТОВ "РСГП" Столичний "нерухомості. Відповідне рішення судом було прийняте в рамках розгляду позову ТОВ "РСГП "Столичний" про визнання недійсними низки договорів, якими на ринок були повішені багатомільйонні борги за проведені роботи за істотно завищеними цінами. Адже ті гроші затримувалися на рахунках підприємства максимум на день, а далі, як зазначив заступник директора підприємства Дмитро Долгушевський, їх основна маса перетікала на рахунки компаній, пов'язаних з Владою Молчановою.

Серед об'єктів, які в грудні Господарський суд в Києві заборонив відчужувати до винесення рішення, виявився і павільйон "Овочі-фрукти", за який в середині січня розгорілася справжня війна. Експерти оцінюють вартість павільйону у 280 мільйонів гривень. Однак за часів, коли підприємством керував ставленик Молчанової Олексій Чумак, цей об'єкт був переданий в іпотеку ТОВ "Спецбуд-Моноліт" за копійчані в порівнянні з його реальною вартістю 14 мільйонів гривень,

– йдеться в матеріалі.

У результаті іпотекотримач – ТОВ "Спецбуд-Моноліт" – провернув перевірену і, на жаль, досі діючу схему і протягом декількох годині 13 січня 2021 року протиправно заволодів майном ринку.

"Щоб забрати те, що суд заборонив чіпати, перш за все учасникам схеми треба було обійти заборону. Зробили вони це за допомогою приватного виконавця Лисенка, який о 13.57 13 січня без жодних підстав і жодних документів вилучив запис щодо обтяжень, встановлених постановою Господарського суду міста Києва ще 23 грудня, з Держреєстру речових прав на нерухоме майно. І хоча судове обтяження діє донині, з реєстру воно просто зникло ", – розповідають журналісти.

Через 3 години, о 16.51 державний реєстратор Чабанівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області Тетяна Батищева зареєструвала право власності на павільйон "Овочі-Фрукти" за "Спецбуд-моноліт". Зробила вона це на підставі складеного цією компанією рахунку заборгованості від 14 грудня 2020 року, вимоги про повернення цієї заборгованості зі сторони "Спецбуд-моноліту", датованого тим же днем, листи, підписаного самоназваного директором Бондарем про згоду віддати павільйон в рахунок заборгованості – без дати й номера. Крім того, державному реєстратору також був переданий звіт про оцінку павільйону, який свого часу замовляло ТОВ "Сучасні ринкові інновації" Влади Молчанової, і іпотечний договір, який, власне, і заперечується зараз в судах.

ТОВ "Спецбуд-моноліт" свідомо порушило встановлену судом заборону. Крім того, ця державна реєстрація була проведена на підставі підроблених документів та з грубим порушенням положень Закону України" Про іпотеку". Зокрема, однією з підстав для реєстрації був лист від імені ТОВ "РСГП "Столичний", незаконно підписаний одним з фігурантів рейдерського захоплення Віктором Бондарем та скріплений підробленою печаткою. Оскільки Бондар не є директором ТОВ "РСГП "Столичний", не має права вчиняти дії від імені підприємства, такий документ не може породжувати жодних правових наслідків,

– наполягають юристи ринку, додаючи, що з 19 лютого минулого року ринок очолює Рустем Абукадиров.

І станом на 13 січня, коли відбувалися всі описувані події, він залишався директором підприємства. Бондара свого часу причетні до спроб рейдерського захоплення ринку особи намагалися вписати як директора в держреєстрі, однак Мін'юст, як уже повідомлялося, призупинив ці спроби.

"Після маніпуляцій з Державним реєстром прав власності учасникам схеми треба було замітати сліди й спробувати хоча б частково легалізувати проведене рейдерське захоплення. Для цього ТОВ "Спецбуд-моноліт" продає "павільйон ТОВ "Оілс", тільки не за 14 мільйонів, за які свого часу отримало право претендувати на майно ринку за договором іпотеки, а за 60 мільйонів гривень посвідчив договір купівлі-продажу приватний нотаріус Дмитро Ігнатов. Він же здійснив державну реєстрацію нових майнових прав.

А новий "власник" за допомогою все того ж приватного нотаріуса тут же передав павільйон в оренду ТОВ "Бест Маркет Компані", – пише ЗМІ.

Вже на наступний після "продажу" павільйону день, представники "Спецбуд-моноліту" звернулися до Господарського суду міста Києва з вимогою визнати договір купівлі-продажу недійсним. "Мета цього абсурдного на перший погляд кроку для юристів – очевидна: наявність судових спорів "пов'язує "руки" антирейдерської комісії" при Мін'юсті. Так, ця комісія навіть в таких очевидних історіях не може своїм рішенням "відкотити" внесені до держреєстру зміни. Тобто альтернативи судовим процесам, які при наявності хороших адвокатів можна затягувати фактично до нескінченності немає,

– зазначають журналісти.

Як вони наголошують, "винен" "Столичний" переважно компаніям, які певним чином пов'язані з Молчановою та її партнером Туменасом.

"Ситуація виглядає так, що пані Молчанова повторила трюк, через який зараз судиться з мажоритарним власником" Столичного": майном ринку незаконно заволоділи, купували / продавали / віддавали його в оренду компанії, коріння яких тягнуться саме до неї.

Тому зараз адміністрація ринку звернулася із заявою про незаконне заволодіння його майном до правоохоронних органів і готується відбивати не тільки інформаційні та судові атаки рейдерів, а й можливим спробам фізичного захоплення підприємства та його майна. А вони, схоже, стають все більш ймовірними з кожним днем, – йдеться в матеріалі.