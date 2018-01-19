Молдова рахує збитки від Росії у Придністров'ї

Влада у Молдові планує скористатись послугами міжнародної юридичної фірми, аби підрахувати збитки від військової присутності Росії у Придністров'ї.

Таку заяву озвучив голова парламенту Молдови Андріан Канду в інтерв'ю латвійському виданню Latvijas Avize.

Як пояснив молдовський спікер, не виключено, що Кишинев пред’явить перед Москвою рахунок, який вимірюватиметься мільярдами доларів.

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Росія порушила міжнародне право,

– наголосив Канду.

За підрахунками влади Молдови, на сьогодні у Придністров’ї перебуває приблизно 2000 російських військових-окупантів.

Спікер парламенту Молдови констатував, що на сьогодні незаконну присутність російських військ страждає ще щонайменше дві країни.

"Російські військові підрозділи є загрозою для безпеки, оскільки це незаконна військова присутність, така ж, як у Абхазії, Південній Осетії та Східній Україні", – зазначив Канду.

17 січня з’явилась інформація, що на території невизнаного Придністров’я Росія проводить військові навчання.