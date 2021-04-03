У Молдові викрали українського екссуддю-втікача Чауса, – адвокат
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У Молдові нібито викрали колишнього дніпропетровського суддю Миколу Чауса, який втік з України. Молдовська поліція вже розпочала розслідування.
Джерело:телеграм Ростислава Кравця
Викрадення Чауса
Дружина судді звернулася до його колишнього адвоката Кравця. Вона заявила, що її чоловіка нібито викрали.
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Щойно з Кишинева подзвонила дружина мого колишнього клієнта, екссудді Дніпропетровського районного суду Миколи Чауса, і повідомила, що її чоловіка там викрали,
– сказав Кравець.
Він додав: "Вона попросила допомоги у всіх, хто може вплинути на ситуацію. Поліція Молдови розпочала розслідування. Це не жарт і сьогодні не 1 квітня".
Що відомо про скандального суддю
- Чаус відзначився сфабрикованими рішеннями проти учасників Автомайдану. Він перебував у списку на люстрацію Міністерства юстиції. Однак суддю так і не люстрували.
- У 2016 році НАБУ викрило його в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів. До речі, гроші служитель Феміди закопав у скляних банках на своєму подвір'ї.
- Через суддівський імунітет Чауса не змогли затримати, тож йому вдалось втекти до Молдови.
- У листопаді 2016 року втікача оголосили у міжнародний розшук, згодом його затримали у Молдові.
- У березні 2021 року Молдова відмовила Чаусу у притулку. Тепер його можуть екстрадувати в Україну.
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