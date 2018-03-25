Молода дівчина трагічно загинула у Львові: жахливі деталі

У Львові трагічно загинула 17-річна дівчина. Вона випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє прес-служба міськради Львова.

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Подія сталася в суботу, 24 березня, о 23:23.



За даними прес-служби, дівчина випала з вікна 11-поверху на вулиці Медової Печери, 39а. За цією адресою розташований гуртожиток №2 Львівського національного університету імені Івана Франка.

Наразі невідомо, чи дівчина була студенткою ВИШу.

До слова, під час виступу у Флориді акробат цирку Cirque du Soleil Янн Арно зірвався з висоти та розбився насмерть.