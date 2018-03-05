Молодий хлопець відкрив стрілянину на Київщині
У місті Бровари на Київщині 20-річний хлопець відкрив стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє осіб.
Правоохоронці затримали підозрюваного по гарячих слідах, інформує Головне управління Національної поліції в Київській області у Facebook.
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"Ним виявився 20-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду в сумці молодика правоохоронці виявили зброю – попередньо стартовий пістолет, перероблений для стрільби гумовими кулями", – йдеться у повідомленні.
Поліція вилучила знаряддя злочину та направила його на експертизу.
Відомо, що напередодні між 45-річним та 47-річним чоловіками і компанією молоді виникла словесна перепалка. Після цього хлопець зробив кілька пострілів. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі 20-річний хлопець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Стрілянина в Києві
До слова, у Києві правоохоронці викрили наркоторговців, які під "кришуванням" працівника поліції займалися збутом наркотичних речовин.