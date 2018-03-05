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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Молодий хлопець відкрив стрілянину на Київщині

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Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві / Фото з вільних джерел

У місті Бровари на Київщині 20-річний хлопець відкрив стрілянину, внаслідок якої постраждали двоє осіб.

Правоохоронці затримали підозрюваного по гарячих слідах, інформує Головне управління Національної поліції в Київській області у Facebook.

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"Ним виявився 20-річний місцевий житель. Під час поверхневого огляду в сумці молодика правоохоронці виявили зброю – попередньо стартовий пістолет, перероблений для стрільби гумовими кулями", – йдеться у повідомленні.

Поліція вилучила знаряддя злочину та направила його на експертизу.

Відомо, що напередодні між 45-річним та 47-річним чоловіками і компанією молоді виникла словесна перепалка. Після цього хлопець зробив кілька пострілів. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі 20-річний хлопець перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Стрілянина в Києві
Стрілянина в Києві

До слова, у Києві правоохоронці викрили наркоторговців, які під "кришуванням" працівника поліції займалися збутом наркотичних речовин.

Теги: Зброя Кримінальні новини Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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