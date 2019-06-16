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      Молодіжна збірна України – чемпіон світу з футболу: реакція соцмереж

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      Реакція соцмереж на перемогу молодіжної збірної з футболу у чемпіонаті світу
      Реакція соцмереж на перемогу молодіжної збірної з футболу у чемпіонаті світу / Фото з відкритих джерел

      У фінальному матчі Чемпіонату світу U-20, який пройшов у польському Лодзі, 15 червня, українці з рахунком 3:1 перемогли команду Південної Кореї.

      Соціальні мережі бурхливо відреагували з приводу перемоги молодіжної збірної України з футболу на чемпіонаті світу.

      Дивіться: Фото та відео нагородження збірної України – чемпіонів світу з футболу (U-20)

      Президент України Володимир Зеленський привітав українських футболістів з перемогою у світовому чемпіонаті U-20.

      До привітань долучився і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

      FIFA також не залишили наших хлопців без привітань.

      П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеопривітання українській збірній.

      Чимало політиків та відомих українців привітали футболістів з перемогою.

      Відомі українські футболісти, спортсмени та футбольні клуби не оминули увагою таку важливу подію й висловили свої привітання. 

       

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      Теги: Новини України Футбол Збірна України з футболу Чемпіонат світу з футболу - 2018
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