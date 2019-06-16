Молодіжна збірна України – чемпіон світу з футболу: реакція соцмереж
У фінальному матчі Чемпіонату світу U-20, який пройшов у польському Лодзі, 15 червня, українці з рахунком 3:1 перемогли команду Південної Кореї.
Соціальні мережі бурхливо відреагували з приводу перемоги молодіжної збірної України з футболу на чемпіонаті світу.
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Президент України Володимир Зеленський привітав українських футболістів з перемогою у світовому чемпіонаті U-20.
До привітань долучився і прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
FIFA також не залишили наших хлопців без привітань.
П'ятий президент України Петро Порошенко записав відеопривітання українській збірній.
Чимало політиків та відомих українців привітали футболістів з перемогою.
Відомі українські футболісти, спортсмени та футбольні клуби не оминули увагою таку важливу подію й висловили свої привітання.