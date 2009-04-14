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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Монако: Теніс

10:40, 14 квітня 2009 276

Стартував перший ґрунтовий "Мастерс" у сезоні.

Доведеться частіше міняти футболки. Тенісний сезон впевнено перебирається на ґрунтові покриття і гравці вже почали боротьбу за перший Мастерс року на коричневих кортах. У Монте-Карло не виникло проблем із адаптацією у 14-го сіяного хорвата Маріана Чіліча. Кваліфаєр Флавіо Чіполла хоч і відібрав у суперника аж півтори години часу серйозного результату добитися не зміг – 6:3, 6:2 за Чілічем. Дві з половиною години мучився на корті співвітчизник Маріана іван Любічіч. Справа в тому, що бельгієць Крістоф Вліген зумів відібрати у хорвата другий сет на тайбрейку. Перша та третя партії однак в активі більш іменитого Любічіча, до того ж з однаковим рахунком – 6:4. Лише на продовженні вирішального сету вирвати перемогу в росіянина Ігоря Куніцина зумів представник Аргентини Хуан Ігнасіо Чела. Щоправда кому пощастило більше судити важко - наступний суперник Чели - його ґрунтова величність Рафаель Надаль. Як риба у воді почувається на ґрунті 31-річний іспанець Оскар Ернандес. Цього разу на заваді йому не зміг стати навіть вищий за рейтингом та молодший Жульєн Беннету – 6:4, 6:4. Жодних проблем із виходом в друге коло не мав Андреас Сеппі. Попри не найпростішого суперника Юргена Мельцера, італієць провів на корті лише одну годину – 6:2, 6:0.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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