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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Монако: Теніс

22:41, 14 квітня 2009 312

Не часто побачиш на корті одночасно двох перших ракеток світу, хоча й колишніх.

Марат Сафін та Лейтон Хьюїт хоч і зірки тенісу, що вже згасли, побачити австралійця та росіянина вже у першому раунді турніру серії Мастерс в Монте-Карло охочих було чимало.За некоротку кар’єру суперники зустрілись по різні боки сітки вже вчотирнадцяте, тож поєдинок обіцяв бути напруженим і принциповим, що і продемонстрували суперники. Хьюїт щоправда вийшов на другий сет вже із перебинтованою ногою, можливо саме травма правого стегна австралійця надала незначну перевагу Сафіну - 6:4 у першій партії. Перебіг другого сету обіцяв подарувати глядачам тай-брейк, якби не впевнена гра росіянина у дванадцятому геймі на подачі австралійця - 7:5.Добре поганяли один-одного і Давід Налбандян із Полем-Анрі Матьє - вправнішим у грі на ґрунті був 12 сіяний аргентинець - 6:4, 3:6, 6:3.А от іспанське дербі між Давідом Феррером та Фелісіаном Лопесом - навпаки минуло без жодної інтриги. В двох партіях тріумфував десятий сіяний Феррер - 6:2, 6:3.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 14 квітня 2009
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