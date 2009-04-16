Монако: Теніс

Не програвав хіба що своїм.

Жива легенда тенісу Роджер Федерер потрохи але впевнено все більше дає приводи сумніватися у своїх нинішніх можливостях. На Мастерсі в Монте-Карло кривдником екс-першої ракетки світу став його співвітчизник Станіслас Ваврінка. Серйозними проблемами Роджера з подачею у першому сеті Ваврінка скористатися не посоромився: один з шести реалізованих брейк-поінтів і перемога 6:4.В ролі наздоганяючого знаходився Федерер і в другій партії та попри відчайдушні спроби другого сіяного врятувати поєдинок, свого таки добився Ваврінка - 7:5. Зазначимо також що більшість матчів четверга не закінчилися чи навіть не розпочалися через дощ.