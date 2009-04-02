Монетарна політика

Європейський Центральний банк знизив ключову відсоткову ставку до нового історичного мінімуму.

Тепер вартість позик у зоні євро становить 1,25%. Востаннє європейський регулятор змінював облікову ставку на початку березня, коли знизив її з 2 до 1,5%. Таким способом Центробанк намагається підвищити економічну активність, яка страждає від затяжної кризи. З жовтня минулого року, коли облікова ставку була на рівні 4,25%, її знижували вже 5 разів. Нагадаємо, офіційно зона євро ввійшла в рецесію у листопаді минулого року. Європейський Центробанк прогнозує, що цього року валовий внутрішній продукт 16-ти країн блоку впаде на 2-3%. А от Організація економічного співробітництва та розвитку попереджає, що економіка може скоротитись на 4%. Від економічних негараздів погіршується стан справ на ринку праці. Так, у лютому безробіття зросло до найвищого за 3 роки рівня - 8,5%. Організація економічного співробітництва та розвитку прогнозує, що до 2010 року це число збільшиться до 12%.