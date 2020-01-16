Монетизація субсидій і пільг у 2020 році: як це працює

Монетизація субсидій в Україні суттєво не зміниться у 2020 році. Українці надалі отримуватимуть субсидії або готівкою на руки, або ж грішми на карту. Проте цього року можна буде в будь-який час подати заяву на готівкову форму субсидій на компослуги, а не до 15 жовтня, як було раніше.

Як працюватиме монетизація субсидій у 2020 році

Читайте також: Як призначають субсидію боржникам за компослуги

Безготівкова

Ощадбанк автоматично створює обліковий запис отримувача пільг, на який нараховуються гроші. Звідти гроші автоматично списують на оплату компослуг. Якщо розмір грошей на субсидію вдасться заощадити, то після закінчення опалювального сезону ці гроші можна готівкою зняти з рахунку в банку.

Готівкова

В одному із 38 банків (або через виплатні об’єкти Укрпошти) можна відкрити рахунок, на який щомісяця отримуватиме гроші. Далі ці гроші треба самотужки сплачувати за компослуги.

Як оформити готівкову монетизацію субсидій

Треба звернутися з заявою в управління соцзахисту і надати реквізити рахунку в банку. Список банків можна переглянути за посиланням.

Хто не має рахунків у банках, можуть отримати гроші через Укрпошту за адресою, вказаною при звернення за субсидією.

Зауважимо, що ті, хто має борги за компослуги, не мають права на готівкову монетизацію. Тож отримуватимуть субсидію на безготівковий рахунок в Ощадбанку.

Ті, хто отримував субсидії раніше та в кого протягом останнього року у родині чи фінансовому становищі не відбулося жодних змін, можуть не подавати документи на монетизацію повторно.

Важливо: Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку

Корисно: як нараховують пеню за борг із компослуг



Формула нарахування пені за невчасну сплату компослуг / Інфографіка 24 каналу