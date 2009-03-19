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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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“Монстри проти чужих”

19:54, 19 березня 2009 323

Зграйки малюків з зірковими батьками та кілька великих, але симпатичних монстрів.

У столиці відбувся допрем’єрний показ нового пригодницького анімаційного фільму - "Монстри проти чужих" 3D. В очікуванні фільму галаслива малеча та сміливці-дорослі розважалась веселими та кумедними конкурсами, а потім захоплено вигукували та ухилялись від тривимірних предметів, що летіли на них з самого екрану.Дмитро Шепелев (кіноман): “Та я не маю уявлення. Єдине, що у мене є значок з цього мультфільму. І я сподіваюся, що буде весело. Я не маю уявлення, але думаю, що те, хто зробили “Кунг-фу панда” не зроблять поганий мультфільм”.В центрі захопливої історії - звичайна дівчина Сюзан Мерфі. Її життя здається казковим, аж доки, одного дня не перетворюється на жахіття. У день свого весілля на неї потрапляє метеоритний пил і вона збільшується аж до 15 метрів у висоту. Військові змушені ізолювати її у надсекретному місці. Саме там Сьюзан знайомиться зі своїми новими друзями - професором Тараканом, напівмавпою-напіврибою з характером справжнього мачо, блакитною субстанцією Бобом, а також стометровою личинкою на ім’я Комахозавр.Режисери анімаційного фільму - Роб Леттерман та Конрад Вернон. "Монстри проти чужих" в Україні з 19 березня.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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