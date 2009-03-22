"Монстри проти чужих"

Уявіть - у день вашого весілля на голову посипався метеоритний пил, і призвів до мутації організму.

Неймовірно? Але це цілком реально, кажуть автори нового анімаційного 3D-экшену. Саме це сталося одного дня зі Сьюзан Мерфі. Несподівано вона збільшилась аж до 15 метрів і військові змушені були ізолювати її у надсекретному місці.Там їй дають нове ім’я - Гігантика і знайомлять з колегами по нещастю: геніальним вченим з головою комахи - пофесором Тараканом, напівмавпою-напіврибою з характером справжнього мачо, а також стометровою личинкою на ім’я Комахозавр. Та їх сіре і буденне існування закінчується, коли на Землі з’являється іншопланетний робот, який тероризує людство.Ролі в оригінальній версії фільму озвучили Різ Уизерспун, Сет Роджен, Кіфер Сазерленд та улюблений багатьма кіноманами Хью Лорі, виконавець головної ролі у серіалі про "Доктора Хауса". Режисери анімаційного фільму - Роб Леттерман та Конрад Вернон. Прем’єра "Монстрів проти чужих" в Україні - 19 березня.