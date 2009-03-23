Різ Візерспун відсвяткувала День Народження з монстрами.

Разом із колегами по мультику голлівудська акторка презентувала у Лос-Анджелесі анімовану 3-D стрічку "Монстри проти прибульців". Дата прем’єри мультика співпала із Днем Народження акторки, отож творці стрічки привітали Візерспун традиційною пісенькою перед показом.Різ Візерспун (акторка): "Знаєте, оскільки у мене самої є діти, я часто дивлюся мультики. І взяти участь у цьому, озвучити мультик, у якому є жарти і для дорослих, і для дітей, піднімаються важливі питання, є якась мораль - це найбільше, на що можна сподіватися. Я дуже щаслива, що є частиною цього".У мультику "Монстри проти прибульців" розповідається про дівчинку на ім’я Сьюзан Мерфі, яка одного дня збільшилась аж до 15 метрів і військові змушені були ізолювати її у надсекретному місці. Там їй дали нове ім’я - Гігантика і знайомлять з колегами по нещастю: геніальним вченим з головою комахи - професором Тараканом, напівмавпою-напіврибою, а також стометровою личинкою на ім’я Комахозавр.Та їх сіре і буденне існування закінчується, коли на Землі з’являється інопланетний робот, який тероризує людство. Геніального професора Таракана озвучив герой серіалу "Доктор Хаус" Хью Лоррі. Лоррі каже, що отримав неймовірне задоволення від роботи над "Монстами".Хью Лоррі (актор): "Прекрасно, просто прекрасно. Коли я вирвався зі своїх зйомок, це було таким полегшенням. Не зрозумійте мене неправильно. Я обожнюю свою роботу, але зробити перерву і переключитися на мультик на кілька днів - це чудово".В Україні мультиплікаційна стрічка "Монстри проти прибульців" вже на екранах кінотеатрів. Жителі Північної Америки зможуть переглянути мультик 27 березня.