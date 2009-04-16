Monte-Carlo Masters

Другий ешелон не складає зброї!

Не так вже й легко буде Рафаелю Надалю і Роджеру Федереру зійтись у класичному фіналі тенісної сучасності на престижному чоловічому турнірі у Монте-Карло. Підкорегувати плани еліти рішуче налаштований Давід Феррер.Іспанець довів - перебуває у чудовій формі - в поєдинку проти француза Марка Жікеля. Квиток до 3 раунду першого ґрунтового Мастерсу сезону Феррер висмикнув менш ніж за годину, віддавши при цьому супернику один-єдиний гейм. 6-1, 6-0 на користь Давіда.З таким розгромним рахунком Ферреру ну точно не поступиться наступний опонент. Більше того, усіма шансами переграти десяту ракетку турніру володіє 7 сіяний Фернандо Вердаско. Півфіналіст "Аустраліан Оупен" скромніше за свого співвітчизника у другому колі завдав поразки німцю Філіпу Кольшрайберу. 6-3, 6-4.Боротьбу за трофей Монте-Карло продовжує і щедрий на сюрпризи Давід Налбандян. У трьох сетах аргентинець здолав опір представника Іспанії Марсела Гранольєрса. Програвши першу партію - 4-6, Налбандян з лишком відігрався у 2 наступних 6-3, 6-1.