Monte-Carlo Rolex Masters.

Прийшов, подивився і поїхав додому.

Вже в другому колі завершив свої виступи на турнірі серії Мастерс у монте-карло 6 сіяний Жиль Сімон. Не солодке життя на корті влаштував французові Андреас Бек.89 у світовому рейтингу німець вже в першому сеті вказав французові, що той не надто добре подає - 3 брейки. Сам Сімон зумів відібрати лише 2 подачі суперника - тож 7-5 за Беком. Друга партія могла Жилю наснитися лише в жахливому сні, попри те перетворилася на реальність – 6-1 за німцем.Як слід долати суперників нижчих за класом Сімону яскраво продемонстрували Новак Джоковіч та Енді Мюррей. Суперникові серба Оскару Ернандесу не допомогла ні любов до ґрунових кортів, ні жоден з тих козирів які у нього там є – 6-1, 6-2.Трохи важче було Мюррею. Віктор Ханеску в першому сеті навіть зумів відібрати дві подачі британця, на підсумковий результат ні партії, ні матчу це зрештою не вплинуло. Попри все впевнена перемога в активі Мюррея – 6-3, 6-2.