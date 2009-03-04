20:15
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Моральна компенсація

19:32, 4 березня 2009 277

Сім’я Хаірових, що постраждала в результаті помилкового штурму правоохоронців в селищі Мирне під Сімферополем, буде подавати до суду на дії міліції.

Яка буде сума компенсації моральної шкоди родина ще не вирішила. Наразі у помешканні Хаірових триває ремонт. Витрати на нього та лікування потерпілих особисто оплачує міністр внутрішніх справ та начальник кримської міліції. Уріє Хаірова (потерпіла): "Треба обов'язково компенсацію і моральний збиток. Я не говорила ще на рахунок цього з своїми рідними. У якій сумі це вимірюватиметься."Олександр Домбровський (начальник ЦГЗ МВС України в АРК): "Ми не будемо оскаржувати цей позов. Те, що присудить суд, МВС готове компенсувати."Нагадаємо, за результатом службової перевірки двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - отримали попередження, решті оголосили догани. 22 лютого бійці "Беркута" увірвались у помешкання сім’ї Хаїрових, де за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викрадання 23-річної дівчини. "Беркутівці" застосували під час штурму світлошумові гранати, якими господарю оселі пошкодило руку. Підозрюваний у викраданні дівчини досі не знайдений.  
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
295
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук