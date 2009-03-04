Моральна компенсація

Сім’я Хаірових, що постраждала в результаті помилкового штурму правоохоронців в селищі Мирне під Сімферополем, буде подавати до суду на дії міліції.

Яка буде сума компенсації моральної шкоди родина ще не вирішила. Наразі у помешканні Хаірових триває ремонт. Витрати на нього та лікування потерпілих особисто оплачує міністр внутрішніх справ та начальник кримської міліції. Уріє Хаірова (потерпіла): "Треба обов'язково компенсацію і моральний збиток. Я не говорила ще на рахунок цього з своїми рідними. У якій сумі це вимірюватиметься."Олександр Домбровський (начальник ЦГЗ МВС України в АРК): "Ми не будемо оскаржувати цей позов. Те, що присудить суд, МВС готове компенсувати."Нагадаємо, за результатом службової перевірки двох міліціонерів звільнили з органів внутрішніх справ, 5 зняли з посад, 8 - отримали попередження, решті оголосили догани. 22 лютого бійці "Беркута" увірвались у помешкання сім’ї Хаїрових, де за інформацією правоохоронців, переховувався підозрюваний у викрадання 23-річної дівчини. "Беркутівці" застосували під час штурму світлошумові гранати, якими господарю оселі пошкодило руку. Підозрюваний у викраданні дівчини досі не знайдений.