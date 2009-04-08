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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Мораторій подовжено

18:18, 8 квітня 2009 201

Подорожчання вантажоперевезень у ГМК не буде до 1.липня 2009 року.

Кабінет міністрів подовжив мораторій на підвищення вартості вантажних перевезень для підприємств Гірничо-металургійного Комплексу до 1 липня поточного року. Повідомив міністр економіки Богдан Данилишин у середу. Уряд подовжив дію постанови від 14 жовтня минулого року про першочергові заходи зі стабілізації ситуації у ГМК та хімпромі, яка серед іншого передбачала не підвищення цін на вантажоперевезення. Також до 1 липня металурги та хіміки, які увійшли до затвердженого кабміном переліку, будуть звільнені від сплати збору на природний газ, що використовується ними для технологічних потреб.Зауважимо, усього від початку дії мораторію на подорожчання залізничних вантажоперевезень для підприємств ГМК, останнім вдалося зекономити на них понад мільярд гривень. У той же час, втрати Укрзалізниці від заморожування тарифів наразі складають близько 100 мільйонів гривень, і з кожним днем дії мораторію ця цифра зростає.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 квітня 2009
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