На відео (18+) – подвір’я бучанського моргу. Там стоять рефрижератори з тілами жителів Київщини, які загинули під час окупації. В морзі не вистачає місця, тому тіла з рефрижераторів згодом поїдуть в інші морги.

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Навколо збираються родичі, які протягом кількох тижнів намагаються знайти своїх близьких, – розповідає волонтер Максим. – Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи і зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок…

Волонтери допомагають громадянам з пошуками зниклих родичів.

Багато людей не змогли упізнати своїх близьких, – каже волонтер Євгеній. – Пройшло чимало часу, і тіла приходять в такий стан, в якому їх вже неможливо впізнати.

Громадяни, які шукають родичів, можуть здати аналізи. Дані потім будуть порівняні з ДНК-пробами тіл – цим займуться спеціалісти, які прибули в Бучу із Франції. Якщо родичі знаходяться далеко, то згодом вони зможуть звернутися з цією метою у прокуратуру.

"Сподіваємося, що він живий..."

Українка Наталя розповідає на відео про пошуки сина. За її словами, востаннє вона бачила його приблизно 3 березня.

Не було ні зв'язку, ні світла, – каже жінка. – Телефони розрядилися. 5 березня прийшли орки і забрали телефонні картки…

Наталя зверталася і до поліції, і до військових, ходила в ЦНАП... "Вся сім’я сподівається, що він живий", – додає вона.

Окупація Бучі

Місто перебувало під росіянами майже 33 дні – вони зайшли туда вранці 27 лютого і втекли під натиском української армії ввечері 31 березня.

Три тижні по людях їздив танк, – інтерв'ю з мером Ірпеня Олександром Маркушиним