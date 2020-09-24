Всесвітній день моря щорічно відзначається 24 вересня. А територію України омивають Чорне та Азовське моря. Чим важливий цей день – читайте в нашому матеріалі.

Щоб полюбити море, потрібно хоч раз у житті побувати там у холодну пору року. Редакція 24 каналу зібрала найкращі морські пляжі Україні, які прекрасні у будь-яку пору року.

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Важливість Всесвітнього дня моря

Всесвітній день моря присвячений проблемам екологічної безпеки морських перевезень та збереженню біоресурсів. Щорічно в цей день ООН намагається привернути увагу міжнародної громадськості до непоправних збитків морям, які наносять перелов риби, забруднення та глобальне потепління.

В Україні є тільки два моря – це Чорне та Азовське.

Основні проблеми Чорного моря

У цьому морі живуть понад 660 видів рослин і 2 тисяч видів тварин. Промислове значення мають хамса, ставрида, кефаль, камбала, скумбрія, водорості і безхребетні (мідії, креветки, устриці).

Екологічні проблеми:

Постійне зменшення вільного кисню в морській воді. Відповідно вода “цвіте”, через що гинуть риби, молюски та водорості.

Надмірний вилов різновидів риб, що призводить до зменшення поголів’я.

Катастрофічне розмноження медуз.

Азовське море

У цьому морі живуть набагато менше видів рослин і риб. У Азовському морі налічується всього 79 видів риб.

Екологічні проблеми Азовського моря:

Води моря продовжують забруднювати шкідливими викидами.

Морська вода має підвищену солоність.

Рівень води в морі також зменшується.

До Всесвітнього дня моря ми підготували підбірку фото, які все ж таки змусять задуматись, що така краса потребує дбайливого ставлення.

Підбірка дивовижних фотографій з морських курортів



Осіннє Азовське море / Фото pivdenukraine.com.ua

У Запорізькій області є село Кирилівка, чиї пляжі вже з вересня стають практично безлюдними. А Азовське море ще залишається доволі теплим.

Тому сміливці можуть навіть поплавати в осінньому морі!



Узбережжя Кирилівки восени / Фото ua.igotoworld.com

На Миколаївщині розташована піщана Кінбурська коса, яку омиває Чорне море. Тут уже мало кому захочеться покупатись, адже море стає доволі прохолодним.

До речі, ця місцевість відома завдяки своїм диким пляжам, тому сюди варто їхати власним транспортом і з палатками.



Морський відпочинок на Кінбурнській косі / Фото ua.igotoworld.com



Осіннє море зачаровує своєю красою і легкою прохолодою / Фото 24 каналу



Дивовижна природа на пляжі Санжейки, Одеська область / Фото 24 каналу

Азовське море має максимальну глибину – 13,5 метра. Тому взимку воно може покритись льодом.



Азовське море замерзає взимку / Фото tasputnik.com.ua

Одеські пляжі – улюблене місце туристів кожного літа, а от взимку мало хто хоче гуляти по берегу моря, коли на дворі температура нижче нуля.

Але це й на краще, адже безлюдні пляжі морських берегів Одеси просто зачаровують.



Дивовижне зимове море / Фото "Думська"



Пустинні одеські пляжі взимку / Фото uc.od.ua



Одеса взимку / Фото uc.od.ua

Море прохолодною ранньою весною також варте вашої уваги!

Чому варто поїхати на море, коли холодно?