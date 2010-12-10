Москаль: Ющенко не отруївся, а передозувався алкоголем

Народний депутат Геннадій Москаль переконаний, що у екс-президента Віктора Ющенка виникли проблеми із здоров'ям не через отруєння, а через надмірне вживання алкоголю.

"Не було ніякого отруєння. Це єдина версія і не треба морочити голову. Потрібно порушувати кримінальну справу проти Ющенка за завідомо неправдиві свідчення стосовно здійснення злочину", - сказав Москаль.

"Пішли на дачу покійного засновника "Фокстроту" - їли раків, пили пиво, горілку, шампанське, коньяк, вино і все підряд. На дачі Володимира Сацюка знову - пиво, горілка, шампанське, коньяк, вино.. Який організм це витримає?", - сказав Москаль.

"Це був удар по печінці через переїдання та перепивання", - переконаний Москаль.