Про це заявив директор департаменту операцій на фінансових ринках Банку Росії Сергій Швецов. ЗАТ "ММВБ" має об’єднати свої активи, на заваді чого зараз стоять законодавчі моменти. Сергій Швецов та його колега з ФСФР голова цього відомства Володимир Міловідов пообіцяли, що держава працюватиме в цьому напрямку адже зацікавлена в консолідації фондових майданчиків.



Нагадаємо, ідея об’єднання двох провідних російських бірж виникла вже давно. План консолідації мали розробити ще на початку 2009 року, проте через кризу його відклали. ММВБ входить в двадцятку найбільших бірж світу за обсягами торгів, у Центрально-Східній Європі за цим же показником вона лідирує. На ММВБ функціонують декілька фінансових ринків: валютний, ринок державних, регіональних та корпоративних облігацій, ринок акцій та похідних інструментів. Нещодавно ММВБ отримала дозвіл від антимонопольного комітету України на купівлю більш ніж 50% акцій найбільшої української фондової біржі ПФТС.





