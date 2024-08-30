Цікаві кадри опублікували у місцевих телеграм-каналах. Такі дії рятувальників викликали здивування у місцевого населення, передає 24 Канал.

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Росіяни готують до прильотів по Московському НПЗ

Поки у Ростовській області другий тиждень палає нафтобаза, яку не можуть загасити після атаки дронів, Московський НПЗ вирішили вже готувати до атаки. Так, влада стягує усі доступні сили й засоби МНС у Москву, щоб ті захищали нафтопереробний завод.

У мережі опублікували кадри, на яких видно, що в районі стратегічного об'єкта рятувальники розтягнули десятки пожежних рукавів, які тягнуться на сотні метрів. Ймовірно, так Кремль натякає, що не варто покладатися на російську "пе-ве-о".

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Окрім того, московські рятувальники до 9 вересня перейшли на посилений режим роботи. Як пишуть у мережі, серед заходів російського МНС – виставлення вартових, введення резервних змін і техніки, яка має бути у бойовому розрахунку і готова до роботи.