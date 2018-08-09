Московський "Спартак" програв команді українців у Лізі Чемпіонів, ведучи у рахунку 0:2: відео

У матчі третього кваліфікаційного раунду грецький ПАОК приймав російський "Спартак". За клуб з Салонік виступають двоє українців – захисник Євген Хачеріді та півзахисник Євген Шахов.

Матч виявився доволі неоднозначний. Особливо для Хачеріді, який виявився причетним до другого голу у свої ворота, а також сфолив у власному штрафному, за що у матчі був призначений пенальті.

Читайте також: Фанати ПАОКу, за який виступають українці, напали на російських журналістів

Ще до 17 хвилини "Спартак" вів у рахунку 0:2. Спочатку забив Попов, а згодом і Промес. У другому випадку після удару гравця російської команди, м’яч рикошетом від Хачеріді летів у ворота. Голкіпер у стрибку дістав до нього, але вибив його вже за лінією воріт.

Та після цього у матчі забивали лише гравці грецької команди. Ще до перерви вони забили тричі у ворота "Спартака".

У другому таймі рахунок міг стати нічийним, коли Хачеріді у власному штрафному майданчику сфолив проти колишнього гравця донецького "Шахтаря" Луїса Адріано. Арбітр матчу призначив пенальті, а українець отримав жовту картку. Однак Промес з позначки не зумів переграти воротаря.

Євген Шахов у цьому матчі вийшов лише на 84-ій хвилині.

Читайте також: Музика проти футболу: в Україні вже другий матч УПЛ переносять через концерти на стадіонах

Відео моментів матчу ПАОК – Спартак

Тепер на команди очікує матч-відповідь у Москві 14 серпня.

Варто зазначити, що власником клубу є російський олігарх Іван Саввіді, якому заборонено відвідувати матчі через напад на суддю під час матчу. При цьому росіянин тоді був озброєний.

ПАОК – Спартак 3:2

Голи: Прійовіч, 29 (пен.), Лімніос, 37, Пелкас, 44 – Попов, 7, Промес, 17

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24