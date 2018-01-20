Москву морозить не на жарт

Ніч проти 20 січня стала найхолоднішою у Москві від початку зими. У російській столиці температура повітря опустилася нижче -10 градусів, а у Підмосков'ї навіть доходило до -12 градусів.

Про це пише інформаційна агенція "Інтерфакс" з посиланням на Росгідпрометцентр.

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"Таким чином, температура повітря у Москві вперше за поточну зиму опустилася нижче 10-градусної позначки. Попередній мінімум спостерігався 18 січня, коли температура опустилася до 9,6 градусів морозу. Ще холодніше було цієї ночі в Підмосков'ї. У Черустях повітря охололо до -12,4 градусів", – розповіли синоптики.

До слова, наступного тижня у Москві буде ще холодніше: вдень температура повітря становитиме 12 градусів морозу, а у ночі опуститься аж до 17 градусів нижче нуля.

Окрім морозу, російська столиця ще й страждає від рясних снігопадів. Так, за даними спостережень, за дві доби в місті випало 24% місячної норми вологи, яка в січні налічує 42 міліметри, відтак висота снігового покриву в районі базової міської метеостанції досягла максимального значення за нинішню зиму.

Крім того, у головному місті РФ зберігається жовтий рівень небезпеки через сильний вітер.