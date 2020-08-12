На мості у Києві у маршрутки відлетіло колесо і побило машини – відео
На Північному мосту у Києві вранці 11 серпня, під час інтенсивного руху, у маршрутки зламалася задня вісь. Вона вилетіла разом із колесом на проїзну частину і побила авто, яке проїждало повз.
Як повідомляють у пресслужбі Патрульної поліції Києва, в автопригоді ніхто не постраждав. Обійшлося пошкодженнями автомобілів.
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На кадрах з камери спостереження, які оприлюднила поліція, видно: колесо відлетіло ліворуч у сусідній ряд. Воно оминуло вантажівку і вдарилося в бік зеленого Renault Kangoo, потім відбилося і полетіло за тією ж траєкторією назад.
Зрештою вдарилося об відбійник і "лягло" на дорозі.
Як колесо відлетіло від маршрутки на Півночному мості – дивіться відео
На водія маршрутки склали протокол за статтею 124 – вчинення ДТП.