У столиці 24 червня прорвало магістральний трубопровід на мосту Патона. Схожий інцидент був у березні, тоді без опалення і гарячої води залишилися приблизно 200 будинків Києва.

На відео видно, що з вода активно виливається у річку, повідомляє dtp.kiev.ua. За словами очевидиці, потік посилився за пів години вдічі.

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Дівчина запевняє, що аварійна бригада уже проінформована про інцидент.

У Києві на мосту Патона прорвало трубопровід: відео

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