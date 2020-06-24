У Києві на мосту Патона прорвало трубопровід: відео
У столиці 24 червня прорвало магістральний трубопровід на мосту Патона. Схожий інцидент був у березні, тоді без опалення і гарячої води залишилися приблизно 200 будинків Києва.
На відео видно, що з вода активно виливається у річку, повідомляє dtp.kiev.ua. За словами очевидиці, потік посилився за пів години вдічі.
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Дівчина запевняє, що аварійна бригада уже проінформована про інцидент.
У Києві на мосту Патона прорвало трубопровід: відео
Розташування мосту Панока у Києві: карта
Прориви теплотрас у Києві: що відомо
- 13 січня 2020 року у Києві, на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza стався прорив теплотраси. Тоді усю вулицю залило окропом, а також перший поверх ТРЦ.
- Протягом кількох днів після цього інциденту прориви тепломереж сталися ще у 3 місцях Києва.
- Вже у березні 2020 року на мосту Патона у Києві стався прорив теплотраси.
- Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Однак без опалення і гарячої води залишилися приблизно 200 будинків у мікрорайонах "Русанівка" та "Березняки".
- Ремонтні роботи тоді тривали 1 день.