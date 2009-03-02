Через дощ Стоунер і Россі навіть не виїжджали на трасу.

Підготовці до сезону заважає погода. У Катарі відбувся перший день тестів команд-учасниць Чемпіонату світу з мотоперегонів у класі GP. Через не найкращі погодні умови головні фаворити майбутнього сезону Валентіно Россі та Кейсі Стоунер навіть не виїжджали з боксів. 27 кіл тим часом встиг проїхати Нікі Хейден, і незважаючи на те, що не так давно американець скаржився на свій мотоцикл "Дукатті", саме він встиг показати найкращий час дня 2 хвилини та 717 тисячних секунди.Друге місце в умовному табелі про ранги за Марко Меланді на новому байку "Кавасакі". Третій час показав Міко Калліо. Лише одне коло зміг проїхати другий пілот "Фіат Ямахи" Хорхе Лоренсо, і як наслідок замкнув список із тринадцяти гонщиків які виїхали на трасу.