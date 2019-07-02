Моторошна ДТП в Аргентині: загинули 15 туристів

Автобус з туристами перевернувся і впав – постраждали 40 людей, щонайменше 15 загинули. Це трапилося у Тукумаку, аргентинській провінції.

Двох водіїв туристичного автобуса затримали. Про це розповів телеканал tn.com.ar.

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У водія, що був в момент аварії за кермом, та в його напарника – лише легкі травми. При цьому серед пасажирів автобуса загинули майже половина. Усього в транспорті їхали 40 пенсіонерів, що прямували лікуватися у термальних джерелах курортного міста Термас-де-Ріо-Ондо.



Медики прибули на місце швидко, згодом приїхали також спеціалісти-психологи

За даними поліції, автобус перекинувся на повороті, бо водій не впорався з керуванням через сильний туман.



Автобус упав у струмок з великою кількістю каміння

Також правоохоронці кажуть, що такої значної кількості загиблих не було б, якщо пасажири користувалися б ременями безпеки. Однак чи були вони в автобусі – наразі невідомо.