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      Моторошна ДТП в Аргентині: загинули 15 туристів

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      Смертельна ДТП в Аргентині
      Смертельна ДТП в Аргентині / twitter/tn.com.ar

      Автобус з туристами перевернувся і впав – постраждали 40 людей, щонайменше 15 загинули. Це трапилося у Тукумаку, аргентинській провінції.

      Двох водіїв туристичного автобуса затримали. Про це розповів телеканал tn.com.ar.

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      У водія, що був в момент аварії за кермом, та в його напарника – лише легкі травми. При цьому серед пасажирів автобуса загинули майже половина. Усього в транспорті їхали 40 пенсіонерів, що прямували лікуватися у термальних джерелах курортного міста Термас-де-Ріо-Ондо.

      Аргентина
      Медики прибули на місце швидко, згодом приїхали також спеціалісти-психологи

      За даними поліції, автобус перекинувся на повороті, бо водій не впорався з керуванням через сильний туман. 

      Аргентина
      Автобус упав у струмок з великою кількістю каміння

      Також правоохоронці кажуть, що такої значної кількості загиблих не було б, якщо пасажири користувалися б ременями безпеки. Однак чи були вони в автобусі – наразі невідомо.

      blog_ava
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      Теги: Аварії та ДТП Аргентина
      Джерело: 24 канал
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