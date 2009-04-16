Їздити на велосипеді можна не лише по землі, а й у повітрі.

У столиці відкрили "мотузковий" парк, в якому на висоті 12 метрів можна повправлятися у вмінні втримати байк серед хитросплетіння мотузок. Ті, кому забракне духу для такої атракції, зможуть спробувати канатні траси понижче. На всі ці атракціони витратили більше 2-х кілометрів мотузки.Микола Поплавко (інструктор, організатор парку): “Придумати деже легко. Тобото раз і придумано, а спорудити. Ну ось це у нас зайняло 2 тижні. Важко технічно, важко фізично”.Інструктори запевняють, розваги безпечні навіть для дітей, адже система альпіністської страховки витримує майже пів тонни.Галина Медведєва (інструктор): “Дві точки опори. сталеві карабіни. І плюс хороша нова мотузка. Це однозначно буде надійно. І звичайно у нас ще каски. Ми без касок нікого нікуди не випускаємо”.Самостійно розважитися на атракціоні можна з 16-ти років. За молодшими відвідувачами мають наглядати інструктор або батьки. Та найбільше захоплення парк викликає саме у дітей. Адже на відміну від дорослих, вони не відчувають страху.Тетяна (відвідувачка парку): “Боліли ноги. Я б не сказала що страшно, було весело, але не страшно”.У будні за вхід до "мотузкового" парку доведеться заплатити 20 гривень. А от у вихідні - викласти усі 50. Організатори обіцяють, що парк екстремальних розваг працюватиме до пізньої осені.