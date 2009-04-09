Люди наблизились до розгадки таємниці мови дельфінів.

Мова дельфінів інтригує вже не одне покоління науковців, але нікому ще не вдавалося знайти ключ до розуміння таємничих звуків цих підводних ссавців. Однак, деякі вчені запевняють, що люди незабаром таки зможуть реалізувати давню мрію спілкування з тваринами.Британський інженер-акустик стверджує, що впритул наблизився до розгадки дельфінячого клацання та посвистування. Джон Стюарт Рейд винайшов новий індикатор коливань, Cymascope, що перетворює звуки у малюнки. За допомогою піску, металічної пластини та скрипкового смичка вчений показує принцип роботи індикатора, демонструючи у своїй лабораторії справжню "магію".Науковець пояснює, що кожен звук залишає на пластині характерний малюнок, який, буквально, є його образом. Таку форму звук мав би, стверджує чоловік, якби ми могли його бачити. За цим же принципом працює й Cymascope, однак замість листа металу він використовує воду.Джон Рейд співпрацює з ще одним науковцем, дослідником китових, який записує звуки дельфінів та китів на місцях їхньої міграції і відсилає їх до Великобританії. Сам же Cymascope працює за таким принципом: всередині робочої частини інструмента є трохи води. Її поверхню підсвічують лампочки і за нею пильно спостерігає камера. Потім вчені збуджують воду, вмикаючи запис співу кита чи дельфіна і, таким чином, отримують зображення звуку. Наразі вчені працюють з найпростішими з них.Тепер пошуковці планують записувати звуки ссавців, коли ті розпізнаватимуть різні предмети. Наприклад, тварина бачитиме звичайний м'ячик на дні, чи щось інше, що дельфіну здасться схожим на морського їжака. Записавши, його звуки у цей момент, їх можна буде потім переглянути на Cymascope і позначити цей специфічний малюнок як слово, яким дельфін повідомляє про м'ячик чи морського їжака.Проте деякі акустики та експерти зі спілкування дельфінів доволі скептично оцінюють відкриття британця. Одним з них є Пол Леппер з універистету Лафборо.Пол Леппер (науковець універистету Лафборо): “Чимало науковців досліджують усіляких тварин, щоб занести до каталогу різні типи звуків, які вони продукують. Це лише початок роботи. Тобто, вже чимало досліджень проводили впродовж тривалого часу, щоб зрозуміти якомога більше про акустичні характеристики звуків цих тварин і що вони для них значать”.Головна мета, яку поставила перед собою команда Джон Рейд - скласти бібліотеку звукових зображень, яка, врешті-решт, дозволить їм спілкуватися з морськими ссавцями. Втім, навіть самі науковці визнають, що на це піде ще не один рік.