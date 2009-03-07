Аби жінка краще зрозуміла почуття чоловіка, він має досконало оволодіти мовою квітів.

Флористи запевняють, що напередодні Міжнародного жіночого дня, саме час починати вчити цей нескладний, але дуже корисний лексикон. Мова квітів - селам, яка бере свій початок зі Сходу, говорить - кожна квітка, її колір та кількість у букеті мають символічне значення.Так, даруючи 5 квітів, людина каже "Я тебе кохаю", в 11 - "Ми просто друзі". 13 квіток дарувати не радять, адже це означатиме ненависть. Фахівці радять запам’ятати і значення кольорів. Червоний - символ кохання та пристрасті, рожевий - юності та скромності, синій колір - знак дружби, білий - чистоти та ніжності. А ось жовтий, на переконання флористів, зовсім не означає розлуку, як звикли вважати деякі люди.Софія Лєбєдєва (агроном квіткової компанії): ″Жовта квітка – це символ щастя, багатства, золота, добра. Ми цього року посадили багато жовтих нарцисів, і чоловіки дуже багато беруть своїм дружинам жовтих нарцисів, жовтих тюльпанів″.Останнім часом в моду увійшли прості букети - поєднання стриманих кольорів, мінімалізму та прямих ліній. Крім того, зауважують флористи, чоловіки все частіше звертаються з проханням зробити букет, який нестиме певний сенс - зібрати квіти для першого побачення, знайомства з батьками нареченої або для того, щоб помиритися з коханою. При оформленні такого замовлення досвідчений флорист неодмінно запитає про темперамент та характер людини, якій даруватимуть квіти. Наприклад, екзотична орхідея підійде людині вибагливій та вередливій, тюльпан - жінці гнучкій, яка не зважає на життєві труднощі. Королеву квітів троянду підберуть для самодостатньої, амбіційної та вольової пані.Проте навесні, переконують флористи, троянди та екзотичні рослини на певний час пропадають з квіткового лексикону. Змінюють їх нарциси, тюльпани, примули та гіацинти. Проте якомога більше яскравих квітів фахівці рекомендують купувати не тільки на свята, а й просто для настрою. Адже саме кольорова терапія надає заряд позитиву після зими як жінкам, так і чоловікам.