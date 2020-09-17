У понеділок, 14 вересня, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов провів зустріч з мерами міст щодо карантинних обмежень. Після розмови, всі зобов'язання, які на себе взяло МОЗ, були винесені на обговорення в уряді у середу та внесені у Постанову щодо карантинних заходів.

Про це розповів Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Зустріч з мерами була ініційована мною. Для мене важливо, щоб ми працювали у синергії й щоб усі заходи та правила, які рекомендує МОЗ, виконувалися. Адже згідно з законом, органи місцевого самоврядування, місцевої влади повинні це контролювати. Основні питання, які ми обговорювали, стосувалися роботи шкіл, садочків, міського транспорту. Вчора на засіданні уряду ці зміни були прийняті. Зі свого боку, місцева влада дала обіцянки, що всі зміни вона буде контролювати та дотримуватися відповідних рекомендацій щодо карантинних заходів", – зазначив міністр.

Максим Степанов також додав, що вирішив провести зустріч з мерами після святкувань днів міст в Одесі та Дніпрі. Там масові заходи було організовано без дотримання жодних карантинних правил.