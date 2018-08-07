МОЗ спростувало один з міфів про грудне вигодовування

Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію про те, що дитину потрібно годувати кожних 3 години.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

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Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує годувати дитину впродовж першої години народження.



Як правильно годувати дитину

Після цього дитину потрібно годувати на вимогу, а не дотримуватися графіку з перервою у 3 години.

Все тому, що організм дитини може самостійно визначати, скільки потрібно йому грудного молока та скільки часу триватиме годування. Дитина у цьому випадку може бути неспокійна, можливо, їй потрібно втамувати спрагу.

МОЗ інформує, що чим частіше їсти дитина, тим більше молока виробляється у матері.



Як правильно годувати дитину

Також під час стресових ситуацій дитину потрібно прикладати до грудей, оскільки це дозволяє їм почуватися в безпеці.

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