Moscow Fashion Week

Цих вихідних в Росії стартували покази 21 сезону тижня високої моди.

Орієнтувалися, запевняють організатори, лише на Паризькі, Нью-Йоркські, Лондонські та Міланські фешн-віки. І тим не менше, новомодне свято одягу мало усі шанси не відбутися. Проте, численні спонсори не дали кризі стати на заваді проведення тижня моди. Зуміли навіть запросити у якості гості топ-модель Даутзен Крус. Зірка численних подіумів одразу по приїзді відвідала місцевий дитячий будинок, сходила до бані та навіть встигла на відкриття фешн-віку. Стартувало ж шоу свіжою колекцією “Осінь-Зима” від російського дизайнера Валентина Юдашкіна.Оксана Федорова (Місс світу 2002 року): “Мені показ сподобався. Я думаю що Валентину вийшло зробити дуже красиву, в той же час комерційну колекцію. Дуже багато речей носила б я”.Окрім показів російських та закордонних дизайнерів в рамках тижня високої моди також відбудеться презентація арт-проекту “Герої Нашого Часу”. Варто зазначити, що тільки минулого року московський фешн-вік відвідало понад 100 тисяч поціновувачів фешенебельного вбрання та майже півтори тисячі журналістів, акредитованих на подію.