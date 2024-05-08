Нещодавно речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив, що Польща могла б закрити небо над Заходом України, оскільки вона має для цього усі необхідні технічні засоби. Однак для цього необхідне відповідне рішення.

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Чи можливо це

Як зазначив Ілля Євлаш, якби Польща закрила частину українського неба, це б дозволило Україні перемістити установки та ракети, які й так наразі є досить дефіцитними, в інші регіони, які також потребують захисту.

За його словами, такий розвиток подій почали обговорювати ще тоді, коли російська ракета порушила повітряний простір Польщі. Тоді виникли розмови, що Польща могла б закрити хоча б частину заходу України.

Це б дозволило перемістити наші установки й без того дефіцитні ракети, які постійно потребують поповнення, на інші обєкти. У нас в Україні безліч важливих об'єктів і велика територія – її не покрити лише наземними установками,

– наголосив речник Повітряних сил.

Це б спростило відбиття атак

Він уточнив, що жодна велика країна світу не може собі дозволити перекрити весь повітряний простір шляхом наземних станцій ППО. Внаслідок цього здебільшого використовують інші складові, наприклад, такі як багатоцільові винищувачі F-16, F-22, F-35 чи флот, у разі його наявності.

Ми бачили гарну роботу, коли Іран атакував Ізраїль, ми бачили багато відео, як, використовуючи зокрема наш досвід боротьби з "Шахедами", вони легко можуть з ними справлятися. Якби Польща закрила цю територію, це б нам дуже знадобилося у відбитті атак противника,

– наголосив Євлаш.

За його словами, це не буде шанс протистояти ракетам типу "Кинджал", однак з більшістю крилатих ракет, керованих ракет, дронів Повітряні сили могли б ефективно вправлятися.

Речник Повітряних сил наголосив, що питання стосується нашого "дипломатичного корпусу", і вирішується "на вищому рівні".

"Ми відповідаємо за те, що нам надали, і наша задача – виходячи з наявних засобів, прикривати повітряний простір, забезпечувати підтримку сухопутної компоненти", – зауважив він.

Потрібно більше ППО

Євлаш також додав, що станом на зараз Україні необхідне посилення протиповітряної оборони. Це б дозволило прикрити теплостанції, електростанції, генеруючі підприємства, а також низку важливих обєктів.

На жаль, ми бачили, коли вони зруйнували Трипільську ТЕС – так, ми більшість ракет збили, але вони використовують тактику перенавантаження нашої системи, щоб ми використали весь запас ракет, який стояв на установці. Ми бачимо – навіть однієї ракети вистачає, щоб зруйнувати той чи інший об'єкт. Ми постійно маневруємо, виходячи з тих засобів, які в нас є,

– стверджує він.

Речник каже, що Повітряні сили й так показали абсолютно нестандартний підхід до ведення цієї війни не тільки на суходолі, але і якщо говорити про ППО. За його словами, уже "напевно й діти в садку знають, що таке система Patriot, і потрібно більше цих систем".