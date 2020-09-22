Убезпечити себе від маніпуляцій на темі екології на місцевих виборах можна, якщо у відповідь на заяви політиків вимагати наукового і комплексного підходу до проблем.

Про це заявив науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук.

Від маніпуляцій на тему екології на виборах можуть убезпечити тільки якісні наукові дослідження, заявив у коментарі УНІАН провідний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАН України, голова комітету Професійної асоціації екологів України Олександр Дячук.

"Наука убезпечить від маніпуляцій. Можна розбивати всі маніпуляції в пух і прах, якщо вимагати аргументацію і посилання на джерела", – сказав учений.

Він зазначив, що якщо ті чи інші проблеми розглядати комплексно, то маніпулювати екологічною тематикою політикам буде складно.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Голосування проведуть по всій Україні, крім окупованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей. Виборча кампанія стартувала 5 вересня.