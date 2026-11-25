Чи існує сьогодні така цілісна система? Ні. Чи можливо її створити? Так. Чи можуть ветерани ефективно та результативно впливати на формування такої системи? Без сумніву. Далі розглянемо декілька варіантів – яким чином впливати. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Варіант 1: йти у владу самим

Йти працювати на посадах чиновників у підрозділи ветеранської політики місцевих рад чи державних (військових) адміністрацій.

Ці підрозділи прямо відповідальні за формування та реалізацію державних та/або місцевих "ветеранських" програм, вирішення практичних проблем ветеранів і членів їхніх сімей.

При цьому слід одразу усвідомити, що чиновник – це службовець під присягою. Із усіма передбаченими обмеженнями – проходженням конкурсного відбору, поданням декларації на сайті НАЗК, посадовою інструкцією, відповідальністю та неринковою зарплатою. Це – не громадський активіст і не "рішала".

Із власного досвіду зазначимо, що не всі готові йти працювати ветеранськими чиновниками в Україні.

За часів роботи начальником запорізького відділу Мінветеранів пам'ятаю один випадок. Восени 2021 року низка активістів прямо вимагала від центрального керівництва Мінветеранів створити у відділі нові посади та взяти на них представників громадськості. Взяти нових працівників на роботу можна було тільки через конкурс (такі вимоги законодавства). Конкурс оголосили, оприлюднили інформацію на сайті Мінветеранів, призначили дату засідання конкурсної комісії. Представники громадськості на засідання комісії просто не з'явилися. Без коментарів.

Варіант 2: пропозиції від ветеранів

Розробляти та подавати органам центральної та/або місцевої влади пропозиції з питань реформування ветеранської політики.

Всі органи влади зобов'язані проводити громадське обговорення розроблених ними проєктів рішень. Органи центральної влади повідомлення про початок обговорення публікують у відповідних розділах власних офіційних вебсайтів. Органи місцевої влади зазвичай просто публікують проєкти власних рішень перед їх розглядом.

Якщо проаналізувати розділ "Консультації з громадськістю" на офіційному вебсайті Мінветеранів, то бачимо таке – вкрай рідко громадськість надає свої пропозиції до проєктів документів, розроблених Мінветеранів. І роблять це зазвичай одні й ті самі організації – їх 2 – 3 від сили.

Громадські організації ветеранів і будь-який окремий ветеран можуть вивчати проєкти рішень, готувати до них свої ґрунтовні пропозиції та подавати їх у письмовому вигляді. Вони на первинному рівні бачать проблеми будь-якого напряму ветеранської політики. І якщо влада готує зміни у цьому напрямку, то власне бачення шляхів вирішення проблем слід викладати до ухвалення рішення. Як в медицині – треба лікувати причини хвороби, а не її наслідки.

І це стосується не лише проєктів рішень Мінветеранів. До 13 листопада 2026 року Міноборони на своєму офіційному вебсайті збирало пропозиції громадськості до проєкту Концепції соціального супроводу військовослужбовців та їхніх родин в ЗСУ. Ми, разом з громадською організацією запорізьких ветеранів і членів сімей загиблих захисників України, подали свої обґрунтовані пропозиції. Вони стосуються професійної адаптації ветеранів і членів їхніх сімей (через навчання та бізнес), а також приведення Концепції у відповідність до чинних державних програм (стандартів, порядків) у сфері соціального супроводу військовослужбовців, ветеранів і членів їхніх сімей.

Таким чином, ми скористалися другим варіантом впливу ветеранів на ветеранську політику в Україні. І ніхто нам в тому не перешкоджав.

Краще ми зараз створимо здорові "правила гри" у ветеранській політиці, ніж потім будемо нервово шукати шляхи вирішення проблем.