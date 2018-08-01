16:28
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Інтернет
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАПАД НА КАТЕРИНУ ГАНДЗЮК В ХЕРСОНІ

Mozilla планує змінити логотип браузера Firefox

323 Читать новость на русском
Mozilla планує змінити логотип браузера Firefox
Mozilla планує змінити логотип браузера Firefox / Фото з вільних джерел

Некомерційна організація Mozilla Foundation вирішила провести ребрендинг свого найпопулярнішого творіння – браузера Firefox. Причому компанія планує це зробити при безпосередній участі користувачів продукту.

Про це повідомляє The Verge.

Читайте також:  Google представила нову кумедну рекламу операційної системи Chrome OS

Основна ідея полягає в створенні не тільки піктограми настільного інтернет-переглядача, а скоріше цілої серії значків в єдиному стилі для різних програмних продуктів: від мобільних і VR-браузерів, до інструментів створення скріншотів і спільного використання файлів. Mozilla вже запропонувала кілька можливих варіантів, і тепер хоче, щоб користувачі залишили свої відгуки в блозі компанії.

Перший приклад зміни дизайну іконок Mozilla
Перший приклад зміни дизайну іконок Mozilla

Кожен набір характеризується наявністю так званого головного зображення майстер-бренду (голова лисиці, яка складається з геометричних елементів або більш впізнаваний вогненний виток спіральної форми) і більше десятка піктограм для конкретних утиліт і програм. Проте, запропоновані набори є скоріше пробними і в майбутньому можуть бути значно перероблені або доповнені.

Другий приклад зміни дизайну іконок Mozilla
Другий приклад зміни дизайну іконок Mozilla

Кожна окрема іконка буде піддаватися декільком раундам обговорення і уточнення, а також може повністю змінитися до моменту безпосереднього запуску продукту. На цьому етапі в першу чергу ми зосереджені на самій системі,
– відзначили в компанії.

Відзначимо, що Mozilla не вимагає користувачів представляти свої ідеї та варіанти для проектів, і не хоче ставити ці запропоновані набори на голосування. У компанії хочуть просто зібрати базу відгуків про готові варіанти і залучити користувачів до участі в їх обговоренні.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Інтернет Mozilla
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
сьогодні, 16:00 Снайпер батальйону "Донбас": Invictus Games я проміняв на Авдіївку
Євгенія Мазур
Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
сьогодні, 15:01 Не втомлюємось дякувати Канаді – що зробила ця країна для України
Богдан Яременко
Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде
сьогодні, 14:01 Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде
Яніна Ткачук
Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
сьогодні, 13:00 Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сьогодні, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
У Росії пояснили, чому заблокували IP-адреси Google
 22 квітня , 14:47
Остаточно "зламали": Росія залишилась без YouTube
 24 квітня , 18:19
У Росії частково перестав працювати YouTube
23 квітня , 13:02
В Японії зловмисники заробили мільйони на любителях порно
 6 липня , 21:05
Twitter блокуватиме фейкові акаунти Ілона Маска
 26 липня , 10:09
ТОП-3 гри липня 2018: огляд World of Warcraft, PUBG та Fortnite Battle Royale
сьогодні , 21:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук