Mozilla планує змінити логотип браузера Firefox

Некомерційна організація Mozilla Foundation вирішила провести ребрендинг свого найпопулярнішого творіння – браузера Firefox. Причому компанія планує це зробити при безпосередній участі користувачів продукту.

Про це повідомляє The Verge.

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Основна ідея полягає в створенні не тільки піктограми настільного інтернет-переглядача, а скоріше цілої серії значків в єдиному стилі для різних програмних продуктів: від мобільних і VR-браузерів, до інструментів створення скріншотів і спільного використання файлів. Mozilla вже запропонувала кілька можливих варіантів, і тепер хоче, щоб користувачі залишили свої відгуки в блозі компанії.



Перший приклад зміни дизайну іконок Mozilla

Кожен набір характеризується наявністю так званого головного зображення майстер-бренду (голова лисиці, яка складається з геометричних елементів або більш впізнаваний вогненний виток спіральної форми) і більше десятка піктограм для конкретних утиліт і програм. Проте, запропоновані набори є скоріше пробними і в майбутньому можуть бути значно перероблені або доповнені.



Другий приклад зміни дизайну іконок Mozilla

Кожна окрема іконка буде піддаватися декільком раундам обговорення і уточнення, а також може повністю змінитися до моменту безпосереднього запуску продукту. На цьому етапі в першу чергу ми зосереджені на самій системі,

– відзначили в компанії.

Відзначимо, що Mozilla не вимагає користувачів представляти свої ідеї та варіанти для проектів, і не хоче ставити ці запропоновані набори на голосування. У компанії хочуть просто зібрати базу відгуків про готові варіанти і залучити користувачів до участі в їх обговоренні.

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