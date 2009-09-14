MTV Video Music Awards
По три нагороди від MTV отримали Бійонсе та Lady GaGa.
Співачки Бійонсе та Lady GaGa розділили момент тріумфу на урочистій церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Обидві супер-виконавиці отримали по три відзнаки. Зокрема Бійонсе Ноулз дісталася найпрестижніша премія в категорії "кліп року". Раніше Бійонсе та Lady GaGa були номіновані у 9 категоріях. А Брітні Спірс, яка претендувала на перемогу у 7 номінаціях, отримала лише одну нагороду - за "краще поп-відео".Відкриття церемонії, присвятили Майклу Джексону. Дійство розпочалося палкою промовою Мадонни на честь короля поп-музики. А тоді сцену зайняли танцюристи, які виконали кілька найвідоміших танців Джексона. Нестримні овації викликала сестра Майкла - Дженет. Виконавиця відтворила рухи з їхнього єдиного спільного з братом відео "Scream".Репер Кан'є Уест знову не отримав жодної нагороди, зате відзначився невеличким скандалом. Під час вручення премії кантрі-поп співачці Тейлор Свіфт за "краще відео виконавиці", хіп-хопер вийшов на сцену і несподівано взяв до рук мікрофона.Кан'є Уест (репер): "Тейлор, я дуже за тебе радий і я зараз дам тобі завершити твою промову, але саме в Бійонсе найкраще відео всіх часів."Шокована Свіфт так і не завершила своєї промови. Однак, коли згодом Бійонсе вийшла за черговою нагородою, то не забула виправити цю несправедливість.Бійонсе Ноулз (співачка): "Я пам'ятаю як мені було 17 років і я співала у Destiny's Сhild. Тоді я отримала свою першу MTV-шну нагороду і це була найкраща хвиля у моєму житті. Тому я запрошую Тейлор зараз вийти сюди і теж відчути цей момент."Пізніше Уест таки вибачився перед Тейлор Свіфт на своїй інтернет-сторінці.На церемонії у Нью-Йорку нагороду отримав також репер I. T. - за "краще відео виконавця", Однак, присудження відбулося заочно, так як репер зараз перебуває у в'язниці за незаконне зберігання зброї. Кращим "рок-відео" визнали кліп гурту Green Day. А в категорії "краще хіп-хоп відео" нагорода дісталася Емінему.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі