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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      MTV Video Music Awards

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      По три нагороди від MTV отримали Бійонсе та Lady GaGa.

      Співачки Бійонсе та Lady GaGa розділили момент тріумфу на урочистій церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards. Обидві супер-виконавиці отримали по три відзнаки. Зокрема Бійонсе Ноулз дісталася найпрестижніша премія в категорії "кліп року". Раніше Бійонсе та Lady GaGa були номіновані у 9 категоріях. А Брітні Спірс, яка претендувала на перемогу у 7 номінаціях, отримала лише одну нагороду - за "краще поп-відео".Відкриття церемонії, присвятили Майклу Джексону. Дійство розпочалося палкою промовою Мадонни на честь короля поп-музики. А тоді сцену зайняли танцюристи, які виконали кілька найвідоміших танців Джексона. Нестримні овації викликала сестра Майкла - Дженет. Виконавиця відтворила рухи з їхнього єдиного спільного з братом відео "Scream".Репер Кан'є Уест знову не отримав жодної нагороди, зате відзначився невеличким скандалом. Під час вручення премії кантрі-поп співачці Тейлор Свіфт за "краще відео виконавиці", хіп-хопер вийшов на сцену і несподівано взяв до рук мікрофона.Кан'є Уест (репер): "Тейлор, я дуже за тебе радий і я зараз дам тобі завершити твою промову, але саме в Бійонсе найкраще відео всіх часів."Шокована Свіфт так і не завершила своєї промови. Однак, коли згодом Бійонсе вийшла за черговою нагородою, то не забула виправити цю несправедливість.Бійонсе Ноулз (співачка): "Я пам'ятаю як мені було 17 років і я співала у Destiny's Сhild. Тоді я отримала свою першу MTV-шну нагороду і це була найкраща хвиля у моєму житті. Тому я запрошую Тейлор зараз вийти сюди і теж відчути цей момент."Пізніше Уест таки вибачився перед Тейлор Свіфт на своїй інтернет-сторінці.На церемонії у Нью-Йорку нагороду отримав також репер I. T. - за "краще відео виконавця", Однак, присудження відбулося заочно, так як репер зараз перебуває у в'язниці за незаконне зберігання зброї. Кращим "рок-відео" визнали кліп гурту Green Day. А в категорії "краще хіп-хоп відео" нагорода дісталася Емінему.
      blog_ava
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      Новини за 14 вересня 2009
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