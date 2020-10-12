У місті Мукачево, що на Закарпатті, у ніч на 12 жовтня загорівся дах лижної фабрики "Тиса". Гасили пожежу 127 людей. На щастя, жертв та постраждалих вдалося уникнути.

Займання трапилося о 02:00 12 жовтня у Мукачеві на території лижної фабрики "Тиса". Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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В одноповерховій будівлі виробничого цеху зі складським приміщенням (загальна площа 20 тисяч квадратних метрів) виникла пожежа даху,

– йдеться у повідомленні.

О 04:55 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу на площі 9 тисяч квадратних метрів.

На щастя, жертв та постраждалих немає. У ДСНС також зазначають, що надзвичайники змогли не допустити розповсюдження вогню на склад та виробничий цех.

До гасіння вогню залучали 127 людей та 17 одиниць техніки.



У Мукачеві горіла лижна фабрика / Фото ДСНС



Пожежу загасили, обійшлося без жертв та постраждалих / Фото ДСНС

У Мукачеві горіла лижна фабрика: дивіться карту