Мур обвалився

У Києво-Печерській Лаврі знову руйнування.

Вона стримує просідання ґрунту і захищає вхід до Ближніх печер від зсувів. Двометрову цегляну стіну, зведену у середині ХІХ століття, востаннє реставрували у 80-х роках. З 2001-го вона перебуває в аварійному стані. Прохання керівництва монастиря відремонтувати стінку міська влада вчасно не почула. отець Варсонофій (скарбник Києво-Печерської Лаври): "Піднімалось питання про цю стінку і також питання про мазепинську стінку, тому, що якраз функції підпірної стінки виконує, функцію виконує підпір на цю стінку, щоб зберегти мазепинський мур, який є пам'яткою архітектури." Проблема у тому, пояснює священик, що аварійна стіна не перебуває ні на балансі монастиря, ні на балансі заповідника. Під час виїзного засідання комісії КМДА, 26 березня, столичні чиновники пообіцяли відремонтувати споруду, однак, руйнування попередити не встигли. За словами першого заступника міського голови Києва, Олександра Голубченка, кошти на реставрацію підпірної стіни вже виділили, зараз на місці працюють геодезисти. Олександр Голубченко (в.о міського голови Києва): "Треба побачити обсяг робіт, скласти кошторисну документацію і будемо робить, терміново будемо виконувати." Ігор Брик (геодезист УкрНДІ "Проектреставрація"): "Це топографічна зйомка, топографічний план, після якого, на якому конструктори, архітектори будуть виконувати свою подальшу роботу. Будувати профілі підпірної стінки для того, щоб її відновити." Якщо чиновники не обмежаться лише малюванням планів і почнуть негайну реставрацію стіни, то вдасться не допустити подальшого руйнування пагорба, на якому стоїть головна християнська святиня і пам'ятка архітектури України. Задля ремонту в Лаврі дорогу побіля аварійної стінки не перекривали.