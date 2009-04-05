Кримська ферма “Диво-ослик” перетворилася на музей віслюків під відкритим небом.

Головні експонати - постійні мешканці ферми - 50 віслюків різного віку і породи. Живу експозицію доповнюють підкови, вози, упряжки, різноманітна зброя, - адже саме віслюки допомагали місцевим мешканцям під час Кримської війни перевозити поранених та знаряддя. Також у музеї - сувеніри і подарунки, які дарували відвідувачі впродовж 6 років існування ферми.Іван Помагалов (господар ферми): “Це одна з перших тварин, яку було одомашнено людиною. У Криму осликів завжди було дуже багато, і вони використовувалися в різних цілях, і у військових діях, і в мирний час, тобто ослики постійно використовувалися людиною”.Господарі сподіваються, що невдовзі у музею з’явиться свій особистий символ - маленький ослик. Його народження очікують з дня на день від однієї з найкрасивіших ослиць - Вікторії.Оксана Помагалова (господиня ферми): “Вона днями повинна народити нам малюка, ми навіть ім'я йому підберемо цікаве, щоб це було пов'язано з нашим музеєм, як талісманчик такий приноситиме нам успіх надалі”.Музей віслюків перший в Україні. До того ж, до всіх його експонатів можна доторкнутися, покататися на них гірськими доріжками, пограти в поло та навіть подоїти. Знавці стверджують, що саме молоко ослиць лікує від нервових захворювань і дарує людям довголіття.